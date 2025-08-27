ΟΗΕ: «Οικειοθελής» κάθε επιστροφή προσφύγων από Κονγκο στη Ρουάντα

Σύμφωνα με τον κ. Γκράντι, η Ρουάντα και η ΛΔ Κονγκό «συμφώνησαν» να γίνουν επαναπατρισμοί προσφύγων, παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις των δυο κρατών, μολονότι υπέγραψαν συμφωνία ειρήνης στα τέλη Ιουνίου στην Ουάσιγκτον.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) κάλεσε χθες Τρίτη να έχει οικειοθελή χαρακτήρα η επιστροφή προσφύγων από τη ΛΔ Κονγκό και τη Ρουάντα που βρίσκονται στο ανατολικό τμήμα της κονγκολέζικης επικράτειας, καθώς μη κυβερνητική οργάνωση κατηγόρησε το M23, παράταξη που υποστηρίζεται από το Κιγκάλι, ότι έδιωξε πρόσφυγες διά της βίας.

Το αντικυβερνητικό ένοπλο κίνημα M23, με υποστήριξη στοιχείων του στρατού της Ρουάντας, κατέλαβε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο αντίστοιχα τις μεγάλες πόλεις Γκόμα και Μπουκάβου κάνοντας κεραυνοβόλα προέλαση.

Τον Ιούνιο, η ΜΚΟ Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) κατηγόρησε το M23 ότι ανάγκασε να πάνε στη Ρουάντα «πάνω από 1.500 ανθρώπους» ασκώντας πίεση στην UNHCR να συμμετάσχει στο εγχείρημα, κάτι που διέψευσε το Κιγκάλι.

Σε επίσκεψη χθες Τρίτη στην Κινσάσα, πρωτεύουσα της ΛΔ Κονγκό, ο Φιλίπο Γκράντι, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ανέφερε πως «533 πρόσφυγες από τη Ρουάντα» επαναπατρίστηκαν υπό την επίβλεψη των υπηρεσιών του. Η επιχείρηση αυτή έγινε «με την έγκριση και των δυο κρατών», διευκρίνισε.

Ο Ύπατος Αρμοστής εκφράστηκε εξερχόμενος από τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΛΔ Κονγκό Φελίξ Τσισεκέντι στην Κινσάσα.

Εδώ και δυο χρόνια ο κ. Τσισεκέντι ζητούσε από την UNHCR να «αναζωογονήσει τον τριμερή διάλογο με τη Ρουάντα» για την οικειοθελή επιστροφή προσφύγων στους τόπους καταγωγής τους, είπε στον Τύπο ο Φιλίπο Γκράντι.

«Στο εξής, ελπίζω πως όλοι θα σέβονται τον οικειοθελή χαρακτήρα της επιστροφής», επέμεινε.

«Υπάρχουν διαστάσεις της κίνησης αυτής που δεν θα θέλαμε να δούμε να επαναλαμβάνονται, για παράδειγμα η έλλειψη επαλήθευσης του οικειοθελούς χαρακτήρα της επιστροφής», συμπλήρωσε ο Ύπατος Αρμοστής Γκράντι, αναφερόμενος εμμέσως στις καταγγελίες του HRW.

