Κονγκό: Νέα σφαγή από τζιχαντιστές - Τουλάχιστον εννέα νεκροί

Αντάρτες σκότωσαν πολίτες και πυρπόλησαν σπίτια – Στρατός και κοινωνία πολιτών μιλούν για αδράνεια

Κονγκό: Νέα σφαγή από τζιχαντιστές - Τουλάχιστον εννέα νεκροί

Ένοπλοι πολιτοφύλακες συγκεντρώνονται κοντά στο Rutshuru, 70 χιλιόμετρα (45 μίλια) βόρεια της Γκόμα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση της οργάνωσης Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ADF) στην κοινότητα Οϊτσά, στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Οι δράστες εισέβαλαν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, σκορπίζοντας τον τρόμο με δολοφονίες, λεηλασίες και εμπρησμούς.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι οι αντάρτες λήστεψαν καταστήματα και πυρπόλησαν κατοικίες, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής κοινωνίας των πολιτών, Ισαάκ Καβαλαμί, ο απολογισμός ανήλθε σε οκτώ πολίτες και έναν αστυνομικό. Στο νεκροτομείο του γενικού νοσοκομείου Οϊτσά, δημοσιογράφος του AFP αντίκρισε εννέα πτώματα, μερικά εκ των οποίων έφεραν εμφανή τραύματα από μαχαίρια.

Στρατός και τοπικές καταγγελίες

Ο λοχαγός Μαρκ Ελονγκό, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή, κατηγόρησε «τρομοκράτες της ADF» για την αιματηρή επίθεση, τονίζοντας ότι πρόκειται για αντίποινα απέναντι στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ωστόσο, ο κ. Καβαλαμί επισήμανε ότι η κοινωνία των πολιτών είχε προειδοποιήσει τις αρχές για τον κίνδυνο επίθεσης στην Οϊτσά, χωρίς να υπάρξει κάποια ουσιαστική προληπτική δράση. Η κοινότητα βρίσκεται μόλις 30 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Μπένι, όπου εδρεύει η στρατιωτική διοίκηση του Βόρειου Κίβου.

Η δράση της ADF στην περιοχή

Η ADF ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1990 από μουσουλμάνους αντάρτες της Ουγκάντα και από το 2019 έχει δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, το οποίο την παρουσιάζει ως την «επαρχία» του στην Κεντρική Αφρική (ΙΚΚΑ). Έκτοτε έχει αναλάβει την ευθύνη για σειρά επιθέσεων.

Παρά την παρουσία του στρατού της Ουγκάντας, τα μέλη της οργάνωσης συνεχίζουν να πολλαπλασιάζουν τις σφαγές, τις λεηλασίες και τις επιθέσεις εναντίον αμάχων. Μόλις στις 27 Ιουλίου, τουλάχιστον 43 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κομαντά, στην Ιτουρί, σε επίθεση εναντίον καθολικής εκκλησίας που επίσης αποδόθηκε στην ADF.

