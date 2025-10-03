Τυνησία: Άνδρας καταδικάστηκε σε θάνατο εξαιτίας των post του στο Facebook

Άνευ προηγουμένου η δικαστική απόφαση - Ο 56χρονος εργαζόμενος Saber Chouchane έγραφε αναρτήσεις επικριτικές προς τον πρόεδρο Καΐς Σαγιέντ

Τυνησία: Άνδρας καταδικάστηκε σε θάνατο εξαιτίας των post του στο Facebook

Τα εικονίδια WhatsApp και Facebook app.

Αρχείου AP
Ένας άνδρας στη Τυνησία καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία της προσβολής του προέδρου και της επίθεσης κατά της κρατικής ασφάλειας μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της Τυνησιακής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και του δικηγόρου του καταδικασθέντα την Παρασκευή (03/10).

Η απόφαση είναι άνευ προηγουμένου στην Τυνησία, όπου οι περιορισμοί στην ελευθερία του λόγου έχουν ενισχυθεί από τότε που ο πρόεδρος Καΐς Σαγιέντ ανέλαβε σχεδόν πλήξη εξουσία στη χώρα το 2021.

Ο καταδικασθείς άνδρας, ο 56χρονος Saber Chouchane, είναι ένας απλός εργαζόμενος με περιορισμένη εκπαίδευση, ο οποίος απλώς έγραφε αναρτήσεις επικριτικές προς τον πρόεδρο πριν από τη σύλληψή του πέρυσι, δήλωσε ο δικηγόρος του, Oussama Bouthalja, στο Reuters.

«Ο δικαστής του δικαστηρίου του Nabeul καταδίκασε τον άνδρα σε θάνατο για αναρτήσεις στο Facebook. Είναι μια συγκλονιστική και άνευ προηγουμένου απόφαση», δήλωσε ο Bouthalja.

Η απόφαση έχει προσβληθεί με έφεση, πρόσθεσε. Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για να σχολιάσει, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Αν και τα δικαστήρια έχουν επιβάλει περιστασιακά θανατικές ποινές στην Τυνησία, καμία δεν έχει εκτελεστεί για περισσότερο από τρεις δεκαετίες.

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε», δήλωσε ο Jamal Chouchane, αδελφός του Saber, στο Reuters μέσω τηλεφώνου. «Είμαστε μια οικογένεια που υποφέρει από τη φτώχεια, και τώρα στην φτώχεια προστέθηκαν η καταπίεση και η αδικία».

Η ποινή προκάλεσε αμέσως κύμα κριτικής και χλευασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ ακτιβιστών και απλών Τυνήσιων.

Πολλοί χαρακτήρισαν την απόφαση ως σκόπιμη προσπάθεια να δημιουργηθεί φόβος στους επικριτές του Σαγιέντ, προειδοποιώντας ότι τέτοια σκληρά μέτρα θα μπορούσαν να καταπνίξουν περαιτέρω την ελευθερία της έκφρασης και να εντείνουν τις πολιτικές εντάσεις.

Από τη στιγμή που ο Σαγιέντ διέλυσε το κοινοβούλιο και άρχισε να κυβερνά με διατάγματα, η Τυνησία αντιμετωπίζει αυξανόμενη κριτική από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα λόγω της υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Η αντιπολίτευση χαρακτήρισε την κατάληψη της εξουσίας από τον Σαγιέντ ως πραξικόπημα.

Οι περισσότεροι ηγέτες της αντιπολίτευσης, τους οποίους ο πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει προδότες, έχουν φυλακιστεί, σημειώνει το Reuters.

