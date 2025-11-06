Βιρτζίνια: Αποζημίωση 10 εκατ. δολαρίων σε δάσκαλα που πυροβόλησε 6χρονος μαθητής

Η πρώην δασκάλα του δημοτικού σχολείου Richneck, Abby Zwerner, κοιτάζει πίσω προς την αίθουσα του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της δίκης της για αστική αγωγή, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, στο Newport News της Βιρτζίνια

Η Άμπι Ζβέρνερ πυροβολήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 καθώς καθόταν σε ένα τραπέζι ανάγνωσης στην τάξη της πρώτης τάξης, από έναν 6χρονο μαθητή.

Κινήθηκε ωστόσο δικαστικά εναντίον της Ebony Parker, πρώην βοηθού διευθυντή στο Δημοτικό Σχολείο Richneck στο Newport News, την οποία είχε επανειλημμένως ενημερώσει ότι το παιδί είχε όπλο μαζί του, αλλά εκείνη αγνόησε τις προειδοποιήσεις.

Η Ζβέρνερ διεκδικούσε 40 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο το δικαστήριο της επιδίκασε το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πρώην υποδιευθύντρια του δημοτικού σχολείου Richneck, Ebony Parker, κατά τη διάρκεια της δίκης της Abby Zwerner εναντίον της Pool The Virginian-Pilot/Stephen M. Katz

Η Ζβέρνερ πέρασε σχεδόν δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο, χρειάστηκε έξι χειρουργικές επεμβάσεις και δεν έχει την πλήρη χρήση του αριστερού της χεριού. Μια σφαίρα έχασε για λίγο την καρδιά της και παραμένει στο στήθος της.

Μία από τις δικηγόρους της, η Diane Toscano, είπε ότι η ετυμηγορία στέλνει ένα μήνυμα ότι αυτό που συνέβη στο σχολείο «ήταν λάθος και δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό, ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα στο σχολείο. Νομίζω ότι είναι ένα υπέροχο μήνυμα».

Η Πάρκερ ήταν η μοναδική κατηγορούμενη, καθώς είχαν απορριφθεί οι κατηγορίες εναντίον του επιθεωρητή της περιφέρειας και του διευθυντή του σχολείου.

Ο πυροβολισμός προκάλεσε σοκ, με πολλούς να αναρωτιούνται πώς ένα παιδί τόσο μικρό θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα όπλο και να πυροβολήσει τον δάσκαλό του.

Η Ζβέρνερ δεν εργάζεται πλέον για τη σχολική περιφέρεια και είπε ότι δεν σκοπεύει να διδάξει ξανά.

Η Πάρκερ αντιμετωπίζει ξεχωριστή ποινική δίκη αυτόν τον μήνα για οκτώ κατηγορίες κακουργηματικής παραμέλησης παιδιού. Κάθε μία από τις κατηγορίες τιμωρείται με φυλάκιση έως και πέντε ετών σε περίπτωση καταδίκης.

Η μητέρα του μαθητή καταδικάστηκε σε σχεδόν τέσσερα χρόνια φυλάκιση για κακούργημα παραμέλησης παιδιού και ομοσπονδιακές κατηγορίες για όπλα.

Ο γιος της είπε στις αρχές ότι πήρε το πιστόλι της μητέρας του σκαρφαλώνοντας σε ένα συρτάρι για να φτάσει στην κορυφή μιας συρταριέρας, όπου το πυροβόλο όπλο βρισκόταν στην τσάντα της μαμάς του.