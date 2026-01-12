Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Απανθρακωμένη εντοπίστηκε μία ηλικιωμένη
Την σορό της ηλικιωμένης βρήκαν οι πυροσβέστες που είχαν σπεύσει για την κατάσβεση της φωτιάς
Νεκρή εντοπίστηκε μέσα σε μονοκατοικία μία ηλικιωμένη στον Σοχό Θεσσαλονίκης.
Η σορός της βρέθηκε απανθρακωμένη από τους πυροσβέστες που βρίσκονταν στο σημείο για την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς.
Οι Αρχές ενημερώθηκαν για τη φωτιά γύρω στις 7 το απόγευμα της Κυριακής και στο σημείο επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με εννέα οχήματα.
Το σπίτι κάηκε ολοσχερώς, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.
