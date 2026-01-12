Πολικό ψύχος στη Φινλανδία: Θερμοκρασίες -37°C εγκλώβισαν χιλιάδες τουρίστες στη Λαπωνία

Χιλιάδες τουρίστες εγκλωίστηκαν στη βόρεια Φινλανδία, μετά την ακύρωση των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Kittila λόγω του έντονου ψύχους.

Η θερμοκρασία στο αεροδρόμιο έπεσε στους -37 °C το πρωί της Κυριακής (11/01), μετά από αρκετές ημέρες με παρόμοιες πολικές καιρικές συνθήκες, γεγονός που έκανε «άθλο» την απομάκρυνση του πάγου από τα αεροσκάφη, καθώς και άλλες λειτουργίες απαραίτητες για την ασφάλεια της κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο.

Την Παρασκευή το αεροδρόμιο Kittila κατέγραψε ελάχιστη θερμοκρασία -41,7 βαθμών Κελσίου. X/Severe Weather EU

Η Kittila βρίσκεται στη φινλανδική Λαπωνία, στο αραιοκατοικημένο βόρειο τμήμα της χώρας.

Παρόλο που είναι συνηθισμένη στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα, η χώρα έχει αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα από το φετινό κρύο, το οποίο είναι πιο έντονο από άλλα χρόνια και έχει πλήξει πολλές περιοχές της βόρειας, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.

Οι έντονες χιονοπτώσεις, οι ισχυροί άνεμοι και οι παγωμένοι δρόμοι έχουν καταστήσει επικίνδυνες τις μετακινήσεις σε ολόκληρη την ήπειρο.

