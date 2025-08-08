Φωτιά στην Κερατέα: Τα πρώτα στοιχεία του απανθρακωμένου ηλικιωμένου

Τραγωδία σημειώθηκε από την πυρκαγιά που μαίνεται από το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου, καθώς ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Τογάνι Κερατέας, όταν το πλινθόκτιστο σπίτι που διέμενε μόνιμα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Την σορό του εντόπισαν πυροσβέστες κατά την διάρκεια της κατάσβεσης.

01 02 02 02

Ζούσε μόνος χωρίς νερό και ρεύμα

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το απανθρακωμένο άτομο ήταν 76 ετών και σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, ζούσε μόνος του χωρίς παροχές (νερό και ρεύμα) για σχεδόν 20 χρόνια, αφού φέρεται να εγκαταστάθηκε στο σημείο περίπου το 2007.

Επίσης δεν είχε επικοινωνία με συγγενικά του πρόσωπα και η κόρη του δεν γνώριζε καν ότι διέμενε μόνος του στην πλινθόκτιστη κατασκευή.

01 02 02 02

Διαβάστε επίσης