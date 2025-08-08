Νεκρός ηλικιωμένος από την φωτιά στην Κερατέα

Την απώλεια ανθρώπινης ζωής γνωστοποίησε κατά την διάρκεια ενημέρωσης για τα πύρινα μέτωπα ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του την σορό ηλικιωμένου εντόπισαν οι Πυροσβεστικές δυνάμεις σε σπίτι στην περιοχή Τογάνι της Κερατέας, κατά την διάρκεια κατάσβεσης.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άνδρα ηλικίας περίπου 80 ετών που δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί και να εκκενώσει το σπίτι του.

Την ίδια ώρα συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης και στο σημείο επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα, εθελοντές, ενώ για το συντονισμό τους έχει διατεθεί το κινητό επιχειρησιακό κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».

Η πύρινη λαίλαπα έχει φτάσει και σε σπίτια, ενώ ορισμένα από αυτά έχουν παραδοθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες.

01 04 Πηγή: Newsbomb.gr/Χάρης Γκίκας 02 04 Πηγή: Newsbomb.gr/Χάρης Γκίκας 03 04 Πηγή: Χάρης Γκίκας 04 04 Πηγή: Χάρης Γκίκας

