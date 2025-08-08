Φωτιά στην Κερατέα: Συνδρομή της Αστυνομίας για απομάκρυνση πολιτών

Στη μάχη για την απομάκρυνση των πολιτών και η Ελληνική Αστυνομία

Σημαντική είναι η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας στο έργο της Πολιτικής Προστασίας και των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κερατέα.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας κυρίως στην ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς που απειλούνται από τις φλόγες, καθώς και στη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετέχουν 16 ομάδες ΔΙΑΣ (64 αστυνομικοί), 13 περιπολικά της Άμεσης Δράσης (26 αστυνομικοί), 8 οχήματα της Ασφάλειας (16 αστυνομικοί), 3 ομάδες ΟΠΚΕ (18 αστυνομικοί) και 7 οχήματα της Τροχαίας (12 αστυνομικοί).

01 02 Πυρκαγιά στη περιοχή της Κερατέας στην Αττική. Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 Πηγή: Eurokinissi 02 02 Πυρκαγιά στη περιοχή της Κερατέας στην Αττική. Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025. Πηγή: Eurokinissi

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης επιχειρησιακής αντιμετώπισης της κρίσης, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Σημειώνεται πως στην περιοχή ήδη επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 44 οχήματα, εθελοντές, 11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.