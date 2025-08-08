Φωτιά στην Κερατέα: Αυτό είναι το σπίτι του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε απανθρακωμένος

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Κερατέα, καθώς κατά την διάρκεια κατάσβεσης σπιτιού στην περιοχή Τογάνι, εντοπίστηκε η σορός ηλικιωμένου από άνδρες της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ηλικιωμένος, ηλικίας περίπου 80 ετών διέμενε μόνιμα σε πλινθόκτιστη κατοικία η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες προτού προλάβει να την εγκαταλείψει.

Δείτε το σημείο που οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του:

