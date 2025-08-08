Φωτιά στην Κερατέα: Αυτό είναι το σπίτι του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε απανθρακωμένος

Ο ηλικιωμένος, ηλικίας περίπου 80 ετών δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει την πλινθόκτιστη κατοικία στην οποία φαίνεται να διέμενε μόνιμα 

Newsbomb

Φωτιά στην Κερατέα: Αυτό είναι το σπίτι του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε απανθρακωμένος
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Κερατέα, καθώς κατά την διάρκεια κατάσβεσης σπιτιού στην περιοχή Τογάνι, εντοπίστηκε η σορός ηλικιωμένου από άνδρες της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ηλικιωμένος, ηλικίας περίπου 80 ετών διέμενε μόνιμα σε πλινθόκτιστη κατοικία η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες προτού προλάβει να την εγκαταλείψει.

Δείτε το σημείο που οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του:

Κερατέα Σπίτι
0104
Κερατέα Σπίτι
0204
Κερατέα Σπίτι
0304
Κερατέα Σπίτι
0404

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:59LIFESTYLE

Σε πελάγη ευτυχίας η Άριελ Κωνσταντινίδη - Γέννησε το τρίτο της παιδί

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Εντοπίστηκε βλήμα στην παραλία, 20 μέτρα από την ακτή

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο - Στο «κόκκινο» 4 Περιφέρειες

19:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τέλος εποχής για την ιστορική Φίτεσε – Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα της Ολλανδίας

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Φωνές Τραμπ σε Νετανιάχου για τη λιμοκτονία στη Γάζα - «Δεν είναι ψέματα, υπάρχουν αποδείξεις»

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Εξετάζεται βίντεο που δείχνει την έναρξη της πυρκαγιάς - Ενδέχεται να ξεκίνησε από πυλώνα ηλεκτροδότησης

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Έντονες αντιδράσεις για την έγκριση του σχεδίου Νετανιάχου για κατάληψη της πόλης

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Κάτοικοι στην Παλαιά Φώκαια ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες -Φωτογραφίες&Βίντεο

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Συναγερμός για πυρκαγιά σε αγροτικές εκτάσεις ανάμεσα σε Βούναινα και Μικρό Βουνό

19:18LIFESTYLE

Λένα Σαμαρά: «Πονάω μαζί σας» - Το σπαρακτικό μήνυμα της Μιμής Ντενίση για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

19:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μαζικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή σε όλο το Αιγαίο - Πρόστιμα και λουκέτα

19:10TRAVEL

36 ώρες στην Κεφαλονία: Εξερευνώντας το «διαμάντι» των Επτανήσων - Από τις μυθικές παραλίες στην ασυναγώνιστη γαστρονομία

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Τουλάχιστον 124 απεγκλωβισμοί - Ανάμεσά τους 35 ηλικιωμένοι

18:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Αλ Τααβούν 2-1: Νέα νίκη με νιάτα και πρώτο γκολ Στρεφέτσα

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Δυσμενείς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες – Πότε εξασθενούν οι άνεμοι

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Στις φλόγες τυλίχθηκε σπίτι στην Παλαιά Φώκαια

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας - Μήνυμα από το 112 για εκκένωση πέντε περιοχών, απεγκλωβίστηκε εγκαυματίας

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Αυτό είναι το σπίτι του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε απανθρακωμένος

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Κάνει πίσω η Φιορεντίνα για Φώτη Ιωαννίδη

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:08ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Φωτιά στην Κερατέα - Νεκρός ηλικιωμένος - Κάηκαν σπίτια, εκκενώνεται η Παλαιά Φώκαια

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Εξετάζεται βίντεο που δείχνει την έναρξη της πυρκαγιάς - Ενδέχεται να ξεκίνησε από πυλώνα ηλεκτροδότησης

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου: Δείτε όλα τα δρομολόγια των πλοίων – Ποια ακυρώνονται, ποια εκτελούνται

13:34ΥΓΕΙΑ

Λένα Σαμαρά: Η αντιμετώπιση στο Σισμανόγλειο, η μεταφορά στον Ευαγγελισμό και η ανακοπή - Δραματικές ώρες για τον Αντώνη και τη Γεωργία

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η πρώτη ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά μετά τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Μάχη με τα κύματα ανοιχτά της Τήνου - Πλοίο «σχίζει» τη θάλασσα στα 9 μποφόρ - Δείτε βίντεο

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ομπρέλα καρφώθηκε στο πόδι 26χρονης – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση θρίλερ στη Λήμνο: Πήγαν να σώσουν παιδιά και παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από τους ισχυρούς ανέμους

19:18LIFESTYLE

Λένα Σαμαρά: «Πονάω μαζί σας» - Το σπαρακτικό μήνυμα της Μιμής Ντενίση για την απώλεια της κόρης του Αντώνη Σαμαρά

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

19:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τέλος εποχής για την ιστορική Φίτεσε – Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα της Ολλανδίας

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Κάτοικοι στην Παλαιά Φώκαια ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες -Φωτογραφίες&Βίντεο

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Φρικιαστική τριπλή δολοφονία στις ΗΠΑ: Σκότωσε τη γυναίκα του, τη μητέρα και την αδελφή της μπροστά στα μάτια της 5χρονης κόρης του

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο - Στο «κόκκινο» 4 Περιφέρειες

18:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συναγερμός για ισχυρά μελτέμια μέχρι και τον Δεκαπενταύγουστο - «Κόκκινη» προειδοποίηση από τους μετεωρολόγους

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Στις φλόγες τυλίχθηκε σπίτι στην Παλαιά Φώκαια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ