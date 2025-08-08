Φωτιά στην Κερατέα: Αυτό είναι το σπίτι του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε απανθρακωμένος
Ο ηλικιωμένος, ηλικίας περίπου 80 ετών δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει την πλινθόκτιστη κατοικία στην οποία φαίνεται να διέμενε μόνιμα
Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Κερατέα, καθώς κατά την διάρκεια κατάσβεσης σπιτιού στην περιοχή Τογάνι, εντοπίστηκε η σορός ηλικιωμένου από άνδρες της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ηλικιωμένος, ηλικίας περίπου 80 ετών διέμενε μόνιμα σε πλινθόκτιστη κατοικία η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες προτού προλάβει να την εγκαταλείψει.
Δείτε το σημείο που οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του:
