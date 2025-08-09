Λαμία: Συναγερμός για φωτιά στη Λοκρίδα - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί σήμερα (09/08) σε παραλιακή περιοχή της Λοκρίδας και συγκεκριμένα κοντά στο κάμπινγκ "Βενεζουέλα", που βρίσκεται μεταξύ Αγίου Σεραφείμ και Καμένων Βούρλων.
Όπως αναφέρει το LamiaReport, η πυρκαγιά είναι δίπλα στις εκβολές του ποταμού και καίγονται καλαμιές και δενδρώδης βλάστηση που υπάρχει στο σημείο.
Στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής από Άγιο Κωνσταντίνο και Λαμία, που επιχειρούν κατάσβεση κάτω από δύσκολες συνθήκες με τον δυνατό άνεμο να είναι σύμμαχος της φωτιάς.
