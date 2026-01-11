Φιντάν: Η Μοσάντ υποκινεί τις διαδηλώσεις στο Ιράν - Ο Νετανιάχου επιδιώκει περιφερειακή σύγκρουση

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατηγόρησε τη Μοσάντ ότι εκμεταλλεύεται τις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις στο Ιράν για να αποσταθεροποιήσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε εκτενή συνέντευξή του σε τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Φιντάν αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και στις αυξανόμενες εντάσεις στην περιοχή, κατηγορώντας επανειλημμένα το Ισραήλ για την εμπλοκή του στην αναταραχή. Υποστήριξε ότι το Ισραήλ επιδιώκει σκόπιμα να εκμεταλλευτεί τις εσωτερικές προκλήσεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δυσχερειών, για να αδυνατίσει το καθεστώς, ενέργειες που, όπως είπε, πραγματοποιούνται ανοιχτά.

«Η Μοσάντ δεν το κρύβει αυτό», δήλωσε ο Φιντάν αναφερόμενος στις διαδηλώσεις. «Καλεί τον ιρανικό λαό να εξεγερθεί κατά του καθεστώτος μέσω των λογαριασμών τους στο διαδίκτυο και στο Twitter».

Ο Φιντάν σημείωσε ότι οι προηγούμενες ανοιχτές στρατιωτικές επιθέσεις είχαν ενώσει τον ιρανικό λαό απέναντι σε εξωτερικές απειλές, ενώ η σημερινή κατάσταση είναι διαφορετική. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ θεωρεί την απουσία ενεργού σύγκρουσης ως ευκαιρία να εντείνει την εσωτερική διαφωνία στο Ιράν.

Ο Τούρκος υπουργός ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Νετανιάχου ενδιαφέρεται να πυροδοτήσει μια ευρύτερη στρατιωτική σύγκρουση, αλλά μόνο με την έγκριση των ΗΠΑ.

«Όλοι γνωρίζουν ότι ο Νετανιάχου έχει αυτή την επιθυμία, δεν είναι μυστικό», δήλωσε ο Φιντάν.

Ισχυρίστηκε ότι ο Νετανιάχου δεν θα προχωρήσει χωρίς εγγυήσεις από σημαντικούς συμμάχους, κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ότι οι προσπάθειες για «πράσινο φως» περιλάμβαναν και την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο στα τέλη Δεκεμβρίου.

Αναφερόμενος στην εσωτερική κατάσταση στο Ιράν, ο Φιντάν τόνισε ότι η χώρα υφίσταται οικονομικές κυρώσεις σχεδόν τρεις δεκαετίες, περιγράφοντας τις συνέπειες για τον ιρανικό λαό ως σοβαρές. Χαρακτήρισε τον πληθυσμό «δυναμικό και μορφωμένο», ιδιαίτερα τις νεότερες γενιές, και σημείωσε ότι, ενώ επιθυμούν μια καλύτερη ζωή και οικονομικές ευκαιρίες, οι κυρώσεις έχουν επιβάλλει σημαντικά δομικά βάρη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά τα ζητήματα αποτελούν τη ρίζα των επαναλαμβανόμενων διαδηλώσεων, όπως οι μαζικές διαδηλώσεις του 2019 και ξανά το 2023. Ο Φιντάν τόνισε ότι μέρος της δραστηριότητας των διαδηλώσεων χειραγωγείται από εξωτερικούς παράγοντες.

«Παρά τους αυθεντικούς λόγους για διαμαρτυρία, υπάρχει σαφής εξωτερική χειραγώγηση από τους αντιπάλους του Ιράν», είπε.

Στον διπλωματικό τομέα, ο Φιντάν δήλωσε ότι η Τουρκία επιδιώκει να αποτρέψει ζημία στους Ιρανούς πολίτες και υποστηρίζει την επίλυση των εντάσεων μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και άλλων δυτικών δυνάμεων μέσω διαπραγματεύσεων. Ισχυρίστηκε ότι το Ιράν αντιμετωπίζει, κατά καιρούς, προϋποθέσεις που έχουν στόχο να σαμποτάρουν τη δυνατότητα συνομιλιών, προειδοποιώντας ότι τέτοιες τακτικές απομονώνουν μόνο την Τεχεράνη, παρέχοντας ταυτόχρονα δικαιολογία για πιθανή ισραηλινή στρατιωτική δράση.

Τόνισε ότι η επίτευξη διαπραγματευτικής συμφωνίας είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα της περιοχής και θα αφαιρούσε επίσης αυτό που ονόμασε «διεθνή κάλυψη» για ισραηλινή επίθεση.

Ο Φιντάν αποκάλυψε ότι μετέφερε ένα μήνυμα του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς την ηγεσία του Ιράν, το οποίο καλεί την Τεχεράνη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της με τα γειτονικά αραβικά κράτη και να συνεργαστεί μαζί τους με «γνήσιο και ειλικρινή» τρόπο.

Το Ιράν, είπε, πρέπει «να αφήσει στην άκρη τα παράπονα του παρελθόντος» και να δώσει προτεραιότητα στις ευθύνες του απέναντι στους λαούς της περιοχής. Επίσης, προέτρεψε το Ιράν να αγκαλιάσει την πιθανότητα κοινής ηγεσίας για τη σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής.

Σε πρόσφατη στήλη στην εφημερίδα Maariv, ο ισραηλινός στρατιωτικός αναλυτής Alon Ben-David αναφέρθηκε επίσης σε σχόλια από λογαριασμό που υποστηρίζει ότι ανήκει στη Μοσάντ. Σημείωσε ότι ένας λογαριασμός συνδεδεμένος με τη Μοσάντ, που δημοσιεύει στα περσικά, είχε tweetάρει στην αρχή των αναταραχών: «Είμαστε μαζί σας, τους διαδηλωτές, παντού».

Αργότερα μέσα στην εβδομάδα, ο ίδιος λογαριασμός ισχυρίστηκε ότι «χιλιάδες ακτιβιστές από τη Basij και τις δυνάμεις ασφαλείας έχουν ενταχθεί στους διαδηλωτές», αν και η ανάρτηση διαγράφηκε αργότερα.

Ο Ben-David έγραψε ότι τα δύο tweets αντανακλούν κακή κρίση, και η διαγραφή του ενός υποδηλώνει μια αναθεώρηση. Υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποφεύγει να παρεμβαίνει, λεκτικά ή ψηφιακά, σε κάθε εξελισσόμενη κατάσταση, ακόμη και όταν οι εξελίξεις φαίνονται ευνοϊκές.

«Η Μοσάντ θα εξυπηρετούνταν καλύτερα αν λειτουργούσε πιο διακριτικά και tweetάριζε λιγότερο», κατέληξε ο Ben-David.

