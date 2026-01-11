Αυτό είναι το πιο… βαρετό βίντεο στο YouTube που έχει αποφέρει κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ

Ένα απλό βίντεο με τζάκι που καίει για 10 ώρες κατάφερε να ξεπεράσει τις 157 εκατ. προβολές στο YouTube κι εκτιμάται ότι έχει αποφέρει πάνω από 1 εκατ. δολάρια σε διαφημιστικά έσοδα.

Το Fireplace 10 hours full HD δεν υπόσχεται τίποτα περισσότερο από αυτό που γράφει ο τίτλος του. Δέκα ώρες συνεχόμενης προβολής ενός αναμμένου τζακιού, με τον ήχο των ξύλων που καίγονται· κι όμως, το συγκεκριμένο βίντεο έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον κερδοφόρα παραδείγματα παθητικού περιεχομένου στο YouTube.

Αν και δεν διαθέτει καμία αφηγηματική δομή, μοντάζ ή εναλλαγή πλάνων, κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 157 εκατ. προβολές σε λιγότερο από 10 χρόνια.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε το 2016 και από την πρώτη στιγμή ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα διαφημίσεων της πλατφόρμας. Με βάση τον αριθμό των προβολών και τα διαφημιστικά CPM του YouTube, ειδικοί εκτιμούν ότι τα συνολικά έσοδα ξεπερνούν το 1 εκατ. δολάρια.

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως το κανάλι δεν έχει ανεβάσει κανένα άλλο βίντεο την τελευταία δεκαετία.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το YouTube κρατά τα χρήματα, επικαλούμενοι τον κανόνα που απαιτεί τουλάχιστον τρεις αναρτήσεις για συμμετοχή στο Partner Program. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος κανονισμός τέθηκε σε ισχύ το 2023, όπερ σημαίνει ότι δεν εφαρμόζεται αναδρομικά σε κανάλια που είχαν ήδη εγκριθεί, όπως αυτό του 2016.