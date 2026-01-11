Ηράκλειο: Το σπαρακτικό μήνυμα του αδελφού του 27χρονου που σκοτώθηκε σε χαράδρα - «Και τώρα σιωπή»

Ραγίζουν καρδιές στον αποχαιρετισμό του 27χρονου Στέλιου στη Βιάννο

Newsbomb

Ηράκλειο: Το σπαρακτικό μήνυμα του αδελφού του 27χρονου που σκοτώθηκε σε χαράδρα - «Και τώρα σιωπή»
Facebook
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Βαρύ είναι το κλίμα στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, που αποχαιρετά σήμερα τον 27χρονο Στέλιο, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ένα αποτρόπαιο δυστύχημα κατά τη διάρκεια κυνηγιού. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 15:00 στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου, στην Άνω Βιάννο όπου συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον άτυχο νέο.

«Καλή αντάμωση στους κυνηγότοπους εκεί ψηλά»

Η απώλεια του Στέλιου έχει συγκλονίσει την οικογένειά του. Λίγες ώρες μετά το συμβάν, ο αδελφός του συγκίνησε το πανελλήνιο με ένα σπαρακτικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Και τώρα αδερφέ μου… Σιωπή… Βιάστηκες να φύγεις και είχαμε αφήσει πολλά στη μέση… Δεν θα πω τίποτα παρά μόνο καλή αντάμωση στους κυνηγότοπους εκεί ψηλά…»

aderfos27xronou.jpg

Το συγκινητικό μήνυμα του αδελφού του 27χρονου στα social media

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 27χρονος, μάγειρας στο επάγγελμα και λάτρης της φύσης, βρισκόταν το Σάββατο στις παρυφές της περιοχής μεταξύ Χόνδρου και Καστρίου μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό του. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η τραγωδία σημειώθηκε όταν ο νεαρός άνδρας, προσπαθώντας να σημαδέψει, έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε χαράδρα βάθους άνω των 30 μέτρων.

Ο θάνατός του φαίνεται πως ήταν ακαριαίος. Ο πατέρας και ο αδελφός του, σε κατάσταση σοκ, ειδοποίησαν τις αρχές, με άνδρες της ΕΜΑΚ να σπεύδουν στο σημείο για την επιχείρηση ανάσυρσης. Δυστυχώς, όταν οι διασώστες προσέγγισαν τον 27χρονο, διαπίστωσαν πως ήταν ήδη αργά.

Για την ακριβή διαπίστωση των αιτιών του θανάτου έχει διαταχθεί διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ η σορός του άτυχου νέου θα βρίσκεται στον ναό νωρίτερα για το λαϊκό προσκύνημα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Κατολισθήσεις και καθιζήσεις λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων

13:33ΚΟΣΜΟΣ

«Το κεφάλι μου έσκαγε»: Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μυστικό όπλο κατά τη σύλληψη του Μαδούρο;

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Ολοσχερώς καταστράφηκαν δύο αποθήκες από μεγάλη πυρκαγιά

13:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τένις: Διατήρησε τα σκήπτρα της στο Μπρίσμπεν η Σαμπαλένκα - Πρώτος τίτλος για το 2026

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο στη Γερμανία: Για σεξουαλική παρενόχληση, ναζιστικούς χαιρετισμούς και ναρκωτικά ερευνάται επίλεκτη μονάδα του στρατού

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Ο Τραμπ διέταξε τις ειδικές δυνάμεις να εκπονήσουν σχέδιο εισβολής της Γροιλανδίας

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφει στη Βρετανία ύστερα από 4 χρόνια - Ο αδιαπραγμάτευτος όρος

12:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Συνεχίζει την πίεση για Αντίνιο - «Πληρώνει μέρος των φόρων»

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Ανατροπή με Νάναλι - Δεν κάνει ντεμπούτο με Καρδίτσα

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πυρκαγιά σε σπίτι στα Δικαστήρια

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφιακό κράτος, κάρτα εργασίας στο Δημόσιο και αύξηση κατώτατου μισθού: - Οι δεσμεύσεις Χατζηδάκη για τη νέα χρονιά

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ποιον ευνοεί η εξέγερση «χωρίς αρχηγούς» στο Ιράν - Το «μπούμερανγκ» και οι πιθανοί διάδοχοι

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Απειλεί η Τεχεράνη: «Νόμιμοι στόχοι» Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις αν η Ουάσινγκτον επιτεθεί στη χώρα

12:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ντέρμπι κορυφής στην Καλαμάτα - Θέλει την κορυφή η Αναγέννηση

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το σπαρακτικό μήνυμα του αδελφού του 27χρονου που σκοτώθηκε σε χαράδρα - «Και τώρα σιωπή»

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Στα λευκά «ντύθηκε» η ορεινή Ναυπακτία - Βίντεο

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο με πυροβολισμούς κατά διαδηλωτών - Τουλάχιστον 116 οι νεκροί

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί» συναγερμός για το κρύο - Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Επιστρατεύει «γκουρού» στη διαχείριση κρίσεων - Θωρακίζεται το «brand» της μοναρχίας

11:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR: Στο Ηράκλειο, έπειτα από τεράστια ταλαιπωρία η αποστολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:31ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο Τούρκος ηθοποιός που έγινε γνωστός στην Ελλάδα από τη σειρά «Φτερωτός Θεός»

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή Κολυδά για την πορεία των χιονοπτώσεων - Τι αναφέρει για την Αττική

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Πορτοκαλί» συναγερμός για το κρύο - Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή «ανάσα» για οφειλέτες του ΕΦΚΑ – Πάνω από 2.5 εκατ. κερδισμένοι με τη νέα ρύθμιση

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Γιατί ο χιονιάς της Δευτέρας δεν θα επηρεάσει την Αθήνα

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το σπαρακτικό μήνυμα του αδελφού του 27χρονου που σκοτώθηκε σε χαράδρα - «Και τώρα σιωπή»

07:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Καρυστιανού σε Κωνσταντοπούλου στη δίκη των Τεμπών: «Σπαταλά τον χρόνο»

06:55LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στην TV - Εκπομπές «φεύγουν», άλλες έρχονται και παίρνει φωτιά το τοπίο

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Ποιον ευνοεί η εξέγερση «χωρίς αρχηγούς» στο Ιράν - Το «μπούμερανγκ» και οι πιθανοί διάδοχοι

17:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Αγγλίας: Η έκπληξη της δεκαετίας – Η Μάκλσφιλντ απέκλεισε την Κρίσταλ Πάλας

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο με πυροβολισμούς κατά διαδηλωτών - Τουλάχιστον 116 οι νεκροί

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σήμερα «σκάει» η «πολική φωτοβολίδα» - Θα το στρώσει και δίπλα στο κύμα η πρόβλεψη Μαρουσάκη

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Επιστρέφει στη Βρετανία ύστερα από 4 χρόνια - Ο αδιαπραγμάτευτος όρος

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Ο Τραμπ διέταξε τις ειδικές δυνάμεις να εκπονήσουν σχέδιο εισβολής της Γροιλανδίας

14:49WHAT THE FACT

Πού και πότε καταγράφηκε η πιο χαμηλή θερμοκρασία στη γη

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Από το κόκκινο χαλί στα κρατητήρια ο σταρ Τζαν Γιαμάν για υπόθεση ναρκωτικών και πορνείας

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η συνιδιοκτήτρια του μπαρ, Τζέσικα Μορέτι κλαίει on camera, ζητώντας «συγγνώμη» - «Μια τραγωδία που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, συνέβη στην ιδιοκτησία μας»

10:33ΕΘΝΙΚΑ

Οι άγνωστες μάχες ΕΔΕΣ - Γερμανών στην Ήπειρο το 1944 και το έγκλημα των Ναζί που είχε προηγηθεί στην Καννέτα Ιωαννίνων

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Καταστροφές από τον «τυφώνα» με ανέμους 150 χιλιομέτρων - Η στιγμή που το φαινόμενο κάνει «απόβαση» στην πόλη - Βίντεο, φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ