Ηράκλειο: Το σπαρακτικό μήνυμα του αδελφού του 27χρονου που σκοτώθηκε σε χαράδρα - «Και τώρα σιωπή»

Βαρύ είναι το κλίμα στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, που αποχαιρετά σήμερα τον 27χρονο Στέλιο, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ένα αποτρόπαιο δυστύχημα κατά τη διάρκεια κυνηγιού. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 15:00 στον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου, στην Άνω Βιάννο όπου συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στον άτυχο νέο.

«Καλή αντάμωση στους κυνηγότοπους εκεί ψηλά»

Η απώλεια του Στέλιου έχει συγκλονίσει την οικογένειά του. Λίγες ώρες μετά το συμβάν, ο αδελφός του συγκίνησε το πανελλήνιο με ένα σπαρακτικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Και τώρα αδερφέ μου… Σιωπή… Βιάστηκες να φύγεις και είχαμε αφήσει πολλά στη μέση… Δεν θα πω τίποτα παρά μόνο καλή αντάμωση στους κυνηγότοπους εκεί ψηλά…»

Το συγκινητικό μήνυμα του αδελφού του 27χρονου στα social media

Το χρονικό της τραγωδίας

Ο 27χρονος, μάγειρας στο επάγγελμα και λάτρης της φύσης, βρισκόταν το Σάββατο στις παρυφές της περιοχής μεταξύ Χόνδρου και Καστρίου μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό του. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η τραγωδία σημειώθηκε όταν ο νεαρός άνδρας, προσπαθώντας να σημαδέψει, έχασε την ισορροπία του και έπεσε σε χαράδρα βάθους άνω των 30 μέτρων.

Ο θάνατός του φαίνεται πως ήταν ακαριαίος. Ο πατέρας και ο αδελφός του, σε κατάσταση σοκ, ειδοποίησαν τις αρχές, με άνδρες της ΕΜΑΚ να σπεύδουν στο σημείο για την επιχείρηση ανάσυρσης. Δυστυχώς, όταν οι διασώστες προσέγγισαν τον 27χρονο, διαπίστωσαν πως ήταν ήδη αργά.

Για την ακριβή διαπίστωση των αιτιών του θανάτου έχει διαταχθεί διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ η σορός του άτυχου νέου θα βρίσκεται στον ναό νωρίτερα για το λαϊκό προσκύνημα.

