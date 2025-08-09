Φωτιά τώρα στον Κουβαρά - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Η πυρκαγιά καίει οικοπεδικούς χώρους στην τοποθεσία Βελατούρι Κουβαρά
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Αυγούστου στον Κουβαρά.
Η πυρκαγιά καίει οικοπεδικούς χώρους στην τοποθεσία Βελατούρι Κουβαρά, κάτω από το ύψωμα Μερέντα. Στο σημείο για την κατάσβεση της έχουν σπεύσει 18 οχήματα της πυροσβεστικής με 42 πυροσβέστες, εθελοντές, 1 Α/Φ και 7 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής
