Φωτιά τώρα στον Κουβαρά - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Η πυρκαγιά καίει οικοπεδικούς χώρους στην τοποθεσία Βελατούρι Κουβαρά

Φωτιά τώρα στον Κουβαρά - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Αυγούστου στον Κουβαρά.

Η πυρκαγιά καίει οικοπεδικούς χώρους στην τοποθεσία Βελατούρι Κουβαρά, κάτω από το ύψωμα Μερέντα. Στο σημείο για την κατάσβεση της έχουν σπεύσει 18 οχήματα της πυροσβεστικής με 42 πυροσβέστες, εθελοντές, 1 Α/Φ και 7 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής

