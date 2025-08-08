Ηλεία: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς Πύργο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην Ηλεία, καθώς εστάλη νέο μήνυμα από το 112, αυτή τη φορά προς τους κατοίκους των περιοχών Ηράκλεια, Καρούτες και Σμίλα, με το οποίο καλούνται να απομακρυνθούν προς Πύργο.

Στη περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με 110 πυροσβέστες, με 4 πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα.

Τις προσπάθειες συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ στη περιοχή εξακολουθούν, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη καθώς το πυρινο μέτωπο έχει μπει μέσα στον οικισμό της Ηράκλειας, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι καίγονται σπίτια, με του πυροσβέστες να κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να σώσουν το χωριό.

Στο σημείο βρίσκεται και ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Άρης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος μαζί με τις αρχές απομακρύνουν τους πολίτες που κινδυνεύουν.

Με πληροφορίες από ilialive.gr, patrisnews.com

