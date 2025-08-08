Φωτιά στην Ηλεία: Συνελήφθη πολίτης γιατί πήρε πυροσβεστικό όχημα για να σβήσει τις φλόγες
Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μεγάλη μάχη προκειμένου να την οριοθετήσουν
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε μια πρωτόγνωρη και επικίνδυνη ενέργεια προχώρησε πολίτης, ο οποίο προκειμένου να συνεισφέρει στο έργο της κατάσβεσης, άρπαξε πυροσβεστικό όχημα από το πλήρωμά του και έσπευσε μόνος του να αντιμετωπίσει τις φλόγες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr ο άνδρας, φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημα για να προβεί ο ίδιος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς αψηφώντας τον σοβαρό κίνδυνο αυτής της κίνησής του.
Με την άμεση παρέμβαση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο πολίτης συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, όπου κρατείται.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:25 ∙ LIFESTYLE
Grand hotel: Μπαίνει στη σειρά και φέρνει μεγάλες ανατροπές
21:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτικές εκτάσεις στην Λάρισα
19:59 ∙ LIFESTYLE