Φωτιά στην Ηλεία: Συνελήφθη πολίτης γιατί πήρε πυροσβεστικό όχημα για να σβήσει τις φλόγες

Σε μια πρωτόγνωρη και επικίνδυνη ενέργεια προχώρησε πολίτης, ο οποίο προκειμένου να συνεισφέρει στο έργο της κατάσβεσης, άρπαξε πυροσβεστικό όχημα από το πλήρωμά του και έσπευσε μόνος του να αντιμετωπίσει τις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr ο άνδρας, φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημα για να προβεί ο ίδιος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς αψηφώντας τον σοβαρό κίνδυνο αυτής της κίνησής του.

Με την άμεση παρέμβαση των ανακριτικών υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο πολίτης συνελήφθη και στη συνέχεια οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, όπου κρατείται.

