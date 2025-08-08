Εκτός ελέγχου η φωτιά στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας: Μηνύματα από το 112 - Ένας εγκαυματίας

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μεγάλη μάχη προκειμένου να την οριοθετήσουν, προτού επεκταθεί και σε κοντινά χωριά.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, ένα δεύτερο μέτωπο εκδηλώθηκε στο Λαντζόι του δήμου Πύργου.

Η φωτιά καίει δασική έκταση, κοντά στην Παναγίτσα, ενώ επεκτείνεται διαρκώς, με κατεύθυνση βόρεια προς Νεράΐδα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμειες ενισχύθηκαν και πλέον, στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν 105 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων και 34 οχήματα. Μέχρι τη δύση του ηλίου συνέδραμαν από αέρος 9 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν θέσει στη διάθεση των δυνάμεων πυρόσβεσης μηχανήματα έργου και υδροφόρα οχήματα. Στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, υπάρχουν τουλάχιστον πέντε με έξι διάσπαρτες ενεργές εστίες, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να οριοθετήσουν το μέτωπο, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, είναι πιθανό η πυρκαγιά να κατευθυνθεί προς την Ηράκλεια (Μπρούμα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη έχει σταλεί μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους, το οποίο τους ενημερώνει για την πυρκαγιά στο Χελιδόνι και τους καλεί να παραμείνουν σε επιφυλακή.

Νωρίτερα άτομα εγκλωβίστηκαν στο γήπεδο της κοινότητας Χελιδόνι, τα οποία απεγκλβίστηκαν λίγο αργότερα. Ανάμεσά τους ήταν και ενας νεαρός κτηνοτρόφος με εγκαύματα στα χέρια τα οποία υπέστη στην προσπάθειά του να σώσει το κοπάδι του.

