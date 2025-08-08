Κολυδάς: Οι καπνοί από τη φωτιά σε Κερατέα και Τουρκία έφτασαν σε Σκύρο και Αντικύθηρα
Ο καπνός από την πυρκαγιά της Κερατέας έχει φτάσει στα Κύθηρα
Ένας νεκρός, σπίτια κατεστρεμμένα και μία μεγάλη καμμένη έκταση είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της φωτιάς στην Κερατέα που μαίνεται ανεξέλεγκτη από το μεσημέρι της Παρασκευής.
Η κατάσταση είναι απελπιστική καθώς οι φλόγες ενισχύονται από τους πολύ ισχυρούς ανέμους καίγοντας τα πάντα στο πέρασμά τους.
Πριν από λίγη ώρα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ανήρτησε μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται τόσο η πορεία του καπνού από την Κερατέα να έχει φτάσει στα Αντικύθηρα.
Παράλληλα στην εικόνα φαίνεται και η πορεία των καπνών από την μεγάλη φωτιά στα Δαρδανέλια της Τουρκίας να έχει φτάσει στην Σκύρο.
