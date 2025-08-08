Κηφισιά: Νεκρή ηλικιωμένη από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι της
Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα
Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία, στην οδό Προφήτη Ηλία, περιοχή του δήμου Κηφισιάς Αττικής.
Για την πυρκαγιά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, κατά τις μεσημεριανές ώρες σήμερα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα και εθελοντές.
