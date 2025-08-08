Φωτιά στην Κερατέα: Εξετάζεται βίντεο που δείχνει την έναρξη της πυρκαγιάς
Το βίντεο που φαίνεται να δείχνει την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς βρίσκεται στα χέρια των Αρχών
Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις παλεύουν αδιάκοπα με τα διάσπαρτα μέτωπα της φωτιάς, έχοντας να αντιμετωπίσουν και τους ισχυρότατους ανέμους που πνέουν στην περιοχή, στα χέρια των Αρχών υπάρχει βίντεο που καταγράφει την έναρξη του πύρινου μετώπου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ εξετάζεται οπτικοακουστικό υλικό που φέρεται να δείχνει πυλώνα ηλεκτροδότησης με κομμένο καλώδιο ρεύματος, ενώ λίγο αργότερα από το ίδιο σημείο ξεκίνησε η πυρκαγιά.
Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για σημείο που απέχει περίπου 500 μέτρα από την πλινθόκτιστη κατοικία όπου, εντοπίστηκε η σορός του ηλικιωμένου από τους πυροσβέστες.
