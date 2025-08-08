Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Ρούτσι Αρκαδίας
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση νωρίτερα σήμερα στο Ρούτσι Αρκαδίας του δήμου Μεγαλόπολης.
Στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
