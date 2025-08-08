Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτικές εκτάσεις στην Λάρισα

Υπό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε υπολείμματα καλλιεργειών μεταξύ των κοινοτήτων Βούναινα- Συκεώνα- Μικρό βουνό του Δ. Κιλελέρ.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση. Επενέβησαν 50 πυροσβέστες με 11 υδροφόρα οχήματα. Στην μάχη ρίχτηκαν και 3 εναέρια μέσα.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία και γρήγορα επεκτάθηκε λόγω των δυνατών ανέμων, ενώ δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή.

