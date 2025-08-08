Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτικές εκτάσεις στην Λάρισα

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία και γρήγορα επεκτάθηκε λόγω των δυνατών ανέμων

Γιάννης Καλύβας

Υπό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε υπολείμματα καλλιεργειών μεταξύ των κοινοτήτων Βούναινα- Συκεώνα- Μικρό βουνό του Δ. Κιλελέρ.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση. Επενέβησαν 50 πυροσβέστες με 11 υδροφόρα οχήματα. Στην μάχη ρίχτηκαν και 3 εναέρια μέσα.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία και γρήγορα επεκτάθηκε λόγω των δυνατών ανέμων, ενώ δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή.

