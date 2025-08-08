Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτικές εκτάσεις στην Λάρισα
Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία και γρήγορα επεκτάθηκε λόγω των δυνατών ανέμων
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Υπό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε υπολείμματα καλλιεργειών μεταξύ των κοινοτήτων Βούναινα- Συκεώνα- Μικρό βουνό του Δ. Κιλελέρ.
Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση. Επενέβησαν 50 πυροσβέστες με 11 υδροφόρα οχήματα. Στην μάχη ρίχτηκαν και 3 εναέρια μέσα.
Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία και γρήγορα επεκτάθηκε λόγω των δυνατών ανέμων, ενώ δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:25 ∙ LIFESTYLE
Grand hotel: Μπαίνει στη σειρά και φέρνει μεγάλες ανατροπές
21:17 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Υπό έλεγχο η φωτιά σε αγροτικές εκτάσεις στην Λάρισα
19:59 ∙ LIFESTYLE