Αιτωλοακαρνανία: Τα έκαναν «γης Μαδιάμ» στην Κατούνα για... εκδήλωση που τέλειωσε νωρίς

Ένταση επικράτησε σε εκδήλωση στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας με φωνές, σπρωξίματα και αντικείμενα να σπάνε.

Σύμφωνα με το aitolianews.gr, αφορμή για το επεισόδιο αποτέλεσε η μικρή διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία προκάλεσε έντονη δυσφορία σε παριστάμενους πολίτες.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, η διαφωνία για το χρονικό πλαίσιο της διοργάνωσης οδήγησε σε φραστικό επεισόδιο, και στη συνέχεια επικράτησε μεγάλη ένταση.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ακούγονται φωνές, παριστάμενοι σπρώχνονται ενώ σπάνε και αντικείμενα.

