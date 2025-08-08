Φωτιά τώρα στην Αρκαδία στο Ρούτσι Μεγαλόπολης
Νέος συναγερμός για την Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 8 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε στην Αρκαδία στο Ρούτσι της Μεγαλόπολης.
Για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 13 οχήματα και με 19 άτομα πεζοπόρα τμήματα. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
