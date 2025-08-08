Λάρισα: Συναγερμός για πυρκαγιά σε αγροτικές εκτάσεις ανάμεσα σε Βούναινα και Μικρό Βουνό

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πρασκευής, περίπου στις 14:00, σε αγροτικές εκτάσεις μεταξύ των χωριών Βούναινα και Μικρό Βουνό στη Λάρισα.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, η φωτιά ξεκίνησε από υπολείμματα καλλιεργειών και γρήγορα επεκτάθηκε λόγω των ξηρών συνθηκών και του ανέμου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 33 άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 11 οχήματα, ενώ συνδράμουν και τρία εναέρια μέσα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν τις γύρω περιοχές.

