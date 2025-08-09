Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στους άνω Καρυώτες Σαμοθράκη: Μήνυμα του 112
«Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 9 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Σαμοθράκη.
Μάλιστα, λίγο μετά τις 20:00 ήχησε και το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στους Άνω Καρυώτες Σαμοθράκης να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η πυρκαγιά μαίνεται μεταξύ άνω και κάτω Καρύωτες ενώ το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν σημαντικά οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο σημείο.
Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.
Πηγή Φωτογραφιών: Πυρκαγιά ενημέρωση/Facebook
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα: Στο νοσοκομείο οδηγός μηχανής
19:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ασταμάτητος Τζόλης – Σκόραρε ξανά ο διεθνής άσος της Κλαμπ Μπριζ
19:09 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στο Λασίθι - Επιχειρούν εναέρια μέσα
19:01 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Έβερτον: Φιλικό στο νέο της γήπεδο με τη Ρόμα
19:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμό κοντά στο Νοσοκομείο του Ρίου
17:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ