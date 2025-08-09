Συλλήψεις υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα - Αναζητείται διευθυντικό στέλεχος

Δύο υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ συνελήφθησαν για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κερατέα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που είναι διευθυντικό στέλεχος.

Οι δύο υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου, 58 και 38 ετών, που κατηγορούνται για ελλιπή συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στην πρόκληση της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Οι δυο συλληφθέντες είχαν πάει στο σημείο μετά τη φωτιά, προκειμένου να κάνουν έλεγχο και αυτοψία.

Η φωτιά, που εξαπλώθηκε σε πολλές περιοχές της ανατολικής Αττικής, σήμερα είναι σε ύφεση. Ωστόσο, ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι ιδιαίτερα βαρύς, με έναν 76χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του, ενώ καταγράφονται εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, αγροτικές εκτάσεις και δασικούς όγκους.

Δείτε το βίντεο του Alpha:

