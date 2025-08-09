Φωτιά στην Κερατέα: «Έριχναν νερό στα κλαδιά και δίπλα καίγονταν σπίτια» - Καταγγελίες στο Newsbomb

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Η επόμενη ημέρα της μεγάλης πυρκαγιάς βρίσκει το Χάρβαλο Κερατέας σε κατάσταση απόγνωσης. Σπίτια καμένα, αυτοκίνητα λιωμένα, τοπία μαυρισμένα. Ανάμεσα στους ανθρώπους που μετρούν τις πληγές τους, ο κύριος Γιώργος στέκεται μπροστά στα αποκαΐδια του σπιτιού του και περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο όσα έζησε.

«Κάηκε μεγάλο μέρος του σπιτιού μου, κάηκαν και τα αυτοκίνητά μου. Το παιδί μου, αυτή την ώρα, είναι μέσα στο σπίτι με θερμοπληξία», λέει στην κάμερα του Newsbomb, με τη φωνή του να σπάει.

Η εικόνα που περιγράφει είναι αποκαρδιωτική: «Ένας πυροσβέστης με ρώτησε “κύριε, τι κάνετε;” και του απάντησα “βλέπω το σπίτι μου να καίγεται”». Όπως λέει, η απογοήτευσή του δεν σταματά εδώ: «Μπαίνω μέσα και βλέπω πυροσβέστες στο ρεύμα να σβήνουν κλαδιά, ενώ καίγονται σπίτια δίπλα».

Δείτε το βίντεο με την μαρτυρία του κύριου Γιώργου:

Η μαρτυρία του συνεχίζει να αποκαλύπτει τις δυσκολίες της μάχης με τις φλόγες: «Ήρθε ένα πυροσβεστικό 30 χρονών και μου ζήτησαν να ανάψω με το αυτοκίνητό μου φώτα γιατί δεν είχαν προβολέα».

Η οργή και η απόγνωση μπλέκονται με την κούραση και τον φόβο, καθώς οι κάτοικοι, μεταξύ αυτών και ο κύριος Γιώργος προσπαθούν να συνέλθουν από τον πύρινο εφιάλτη που έζησαν.

