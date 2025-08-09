Φωτιά στην Κερατέα: Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο - Στάχτη και αποκαΐδια - Συγκλονιστικές εικόνες

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Μετά τον πύρινο εφιάλτη της Παρασκευής 8 Αυγούστου, η περιοχή του Χάρβαλου στην Κερατέα, «ξύπνησε» σήμερα σε ένα τοπίο καταστροφής. Οι φωτογραφίες του Newsbomb αποτυπώνουν σκηνές καμμένης γης, κατεστραμμένα σπίτια και ερειπωμένα τοπία.

01 09 Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB 02 09 Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB 03 09 Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB 04 09 Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB 05 09 Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB 06 09 Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB 07 09 Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB 08 09 Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB 09 09 Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB

Οι φλόγες της Παρασκευής στο Χάρβαλο μπορεί να έσβησαν, αλλά άφησαν πίσω τους εικόνες καταστροφής καθώς σπίτια ισοπεδώθηκαν, δέντρα και χωράφια έγιναν μαύρα, και το φυσικό περιβάλλον καταστράφηκε.

01 06 Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB 02 06 Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB 03 06 Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB 04 06 Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB 05 06 Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB 06 06 Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB

Στο Χάρβαλο της Κερατέας, οι κάτοικοι είναι σοκαρισμένοι, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη ενάντια στις αναζωπυρώσεις. Ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του, καθώς η πυρκαγιά, μέσα σε λίγες ώρες, κατέκαψε σπίτια και περιουσίες, αφήνοντας πίσω της στάχτη και απογοήτευση.