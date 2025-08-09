Φωτιά στην Κερατέα: Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο - Στάχτη και αποκαΐδια - Συγκλονιστικές εικόνες
Οι φλόγες της Παρασκευής στο Χάρβαλο μπορεί να έσβησαν, αλλά άφησαν πίσω τους εικόνες καταστροφής
Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας
Μετά τον πύρινο εφιάλτη της Παρασκευής 8 Αυγούστου, η περιοχή του Χάρβαλου στην Κερατέα, «ξύπνησε» σήμερα σε ένα τοπίο καταστροφής. Οι φωτογραφίες του Newsbomb αποτυπώνουν σκηνές καμμένης γης, κατεστραμμένα σπίτια και ερειπωμένα τοπία.
Οι φλόγες της Παρασκευής στο Χάρβαλο μπορεί να έσβησαν, αλλά άφησαν πίσω τους εικόνες καταστροφής καθώς σπίτια ισοπεδώθηκαν, δέντρα και χωράφια έγιναν μαύρα, και το φυσικό περιβάλλον καταστράφηκε.
Στο Χάρβαλο της Κερατέας, οι κάτοικοι είναι σοκαρισμένοι, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη ενάντια στις αναζωπυρώσεις. Ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του, καθώς η πυρκαγιά, μέσα σε λίγες ώρες, κατέκαψε σπίτια και περιουσίες, αφήνοντας πίσω της στάχτη και απογοήτευση.