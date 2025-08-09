Φωτιά στην Κερατέα: Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο - Στάχτη και αποκαΐδια - Συγκλονιστικές εικόνες

Οι φλόγες της Παρασκευής στο Χάρβαλο μπορεί να έσβησαν, αλλά άφησαν πίσω τους εικόνες καταστροφής

Newsbomb

Φωτιά στην Κερατέα: Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο - Στάχτη και αποκαΐδια - Συγκλονιστικές εικόνες
ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Μετά τον πύρινο εφιάλτη της Παρασκευής 8 Αυγούστου, η περιοχή του Χάρβαλου στην Κερατέα, «ξύπνησε» σήμερα σε ένα τοπίο καταστροφής. Οι φωτογραφίες του Newsbomb αποτυπώνουν σκηνές καμμένης γης, κατεστραμμένα σπίτια και ερειπωμένα τοπία.

keratea-16.jpg
0109

Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB
keratea-18.jpg
0209

Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB
keratea-17.jpg
0309

Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB
keratea-14.jpg
0409

Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB
keratea-15.jpg
0509

Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB
keratea-13.jpg
0609

Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB
keratea-19.jpg
0709

Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB
keratea-20.jpg
0809

Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB
keratea-21.jpg
0909

Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB

Οι φλόγες της Παρασκευής στο Χάρβαλο μπορεί να έσβησαν, αλλά άφησαν πίσω τους εικόνες καταστροφής καθώς σπίτια ισοπεδώθηκαν, δέντρα και χωράφια έγιναν μαύρα, και το φυσικό περιβάλλον καταστράφηκε.

keratea-12.jpg
0106

Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB
keratea-26.jpg
0206

Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB
keratea-25.jpg
0306

Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB
keratea-24.jpg
0406

Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB
keratea-23.jpg
0506

Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB
keratea-22.jpg
0606

Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο Κερατέας

Πηγή: ΧΑΡΗΣ ΓΚΙΚΑΣ/NEWSBOMB

Στο Χάρβαλο της Κερατέας, οι κάτοικοι είναι σοκαρισμένοι, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη ενάντια στις αναζωπυρώσεις. Ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του, καθώς η πυρκαγιά, μέσα σε λίγες ώρες, κατέκαψε σπίτια και περιουσίες, αφήνοντας πίσω της στάχτη και απογοήτευση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Βασίλη Καλογήρου: Οι επόμενες κινήσεις της οικογένειας

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στον Πειραιά: Επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη πλοίου όταν τους είπαν ότι δεν θα ταξιδέψουν

11:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

O Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το ελληνικό «μάτι» στους Αμερικανούς

11:04ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν νερό στα κλαδιά και δίπλα καίγονταν σπίτια» - Σοβαρές καταγγελίες στο Newsbomb για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Χάρβαλο

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας στην περιοχή του Ναυαγίου

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ιεράπετρα: Φωτιά σε εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της νύχτας

10:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Κοκαΐνη, ηρωίνη και δίκαννο σε σπίτι 49χρονου - Συνελήφθη ο δράστης

10:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ο Ιβανίσεβιτς με έκανε να δώσω μια ακόμα ευκαιρία στον πατέρα μου»

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο - Στάχτη και αποκαΐδια - Συγκλονιστικές εικόνες

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πρόστιμο 1 δισ. δολάρια στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας για διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης

10:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: SOS για 24 περιοχές - Τεράστιος κίνδυνος πυρκαγιάς - Μέχρι πότε θα λυσσομανάει ο άνεμος

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη WSJ: Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαία ζητάει ο Πούτιν για εκεχειρία στην Ουκρανία

10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

'Αδωνις Γεωργιάδης: «Διαστρέβλωσαν τη φετινή επίσκεψή μου στο Νοσοκομείο Ρόδου για να δημιουργήσουν εντυπώσεις»

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Αττική Οδό

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Ζελένσκι άλλαξε τη θέση του σχετικά με την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης

09:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Σερβία και το φιλικό του Ολυμπιακού

09:54ΚΟΣΜΟΣ

«Οριστική» συμφιλίωση Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ - Προτάσεις για νόμπελ ειρήνης στον Αμερικανό πρόεδρο

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία - Καταγγελίες του Δημάρχου Μεγαλόπολης

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: 17χρονη τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό από 23χρονο

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η καυστική ανάρτηση του Ανδρέα Πετρουλάκη - «Ήττα του κοινά αποδεκτού ήθους»

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν»: Ο επί 18 χρόνια μπάτλερ του λύνει τη σιωπή του - Το χαμένο λεπτό από τις κάμερες της φυλακής

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο - Στάχτη και αποκαΐδια - Συγκλονιστικές εικόνες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Ανείπωτος πόνος για τον χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά - Οι δραματικές ώρες μέχρι το αιφνίδιο τέλος - Την Δευτέρα η κηδεία της

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας στην περιοχή του Ναυαγίου

11:04ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν νερό στα κλαδιά και δίπλα καίγονταν σπίτια» - Σοβαρές καταγγελίες στο Newsbomb για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Χάρβαλο

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στον Πειραιά: Επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη πλοίου όταν τους είπαν ότι δεν θα ταξιδέψουν

10:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: SOS για 24 περιοχές - Τεράστιος κίνδυνος πυρκαγιάς - Μέχρι πότε θα λυσσομανάει ο άνεμος

08:58ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Σε ύφεση οι φωτιές σε Ανατολική Αττική και Ηλεία- Κίνδυνος τα «καντηλάκια» - Εχθρός τα μποφόρ

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία - Καταγγελίες του Δημάρχου Μεγαλόπολης

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Μαχητικά πέμπτης γενιάς: Με ελληνική συμμετοχή αεροσκάφος τύπου stealth - Η γαλλική πρόταση

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η απόγνωση προσωποποιημένη σε εικόνες που σοκάρουν

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη WSJ: Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαία ζητάει ο Πούτιν για εκεχειρία στην Ουκρανία

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Αθόρυβα προχώρησε σχεδιασμό με «βόμβες», μεγάλη αύξηση μπάτζετ και τεράστια ενίσχυση

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Κόβει την ανάσα η φωτογραφία Canadair σε νυχτερινή ρίψη νερού - H σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Μαρτυρίες για ύποπτο με κόκκινο μηχανάκι - Βρέθηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο

10:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ο Ιβανίσεβιτς με έκανε να δώσω μια ακόμα ευκαιρία στον πατέρα μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ