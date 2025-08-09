Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στη Σαμοθράκη: Πνέουν ισχυροί άνεμοι - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου 9 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στη Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η πυρκαγιά μαίνεται μεταξύ άνω και κάτω Καρύωτες ενώ το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν σημαντικά οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο σημείο.

Επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες Σαμοθράκης. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 Ε/Π και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Πηγή Φωτογραφιών: Πυρκαγιά ενημέρωση/Facebook

