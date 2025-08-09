Φωτιά τώρα στο Λασίθι - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες αλλά και εναέριες δυνάμεις 

Φωτιά τώρα στο Λασίθι - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανδριανός Λασιθίου Κρήτης.

Για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου στο σημείο επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, ενώ από αέρος ρίψεις νερού κάνουν 2 ελικόπτερα.

