Πρέβεζα: Φωτιά στην Καστροσυκιά, μεγάλη αναζωπύρωση στη Βρυσούλα

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα της Κυριακής στον παραλιακό οικισμό της Καστροσυκιάς Πρέβεζας.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής σπεύδουν ήδη στο σημείο που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Οι καπνοί είναι ορατοί από τις γύρω παραλίες ενώ σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι.

Εν τω μεταξύ υπάρχει σοβαρή αναζωπύρωση στην φωτιά της Βρυσούλας στα χαμηλά σημεία του οικισμού.

Για την Βρυσούλα έχει ζητηθεί η συνδρομή του ελικοπτέρου προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο.

Σημειώνεται ότι η χθεσινή μεγάλη πυρκαγιά οριοθετήθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου, με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές να συνεχίζουν τη μάχη για την κατάσβεση και των τελευταίων μικρών διάσπαρτων εστιών.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

