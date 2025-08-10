Μαρκόπουλο: Σύλληψη για εκτέλεση θερμών εργασιών - Το πρόστιμο που θα πληρώσει

Σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο Μαρκόπουλο από το Πυροσβεστικό Σώμα, για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, χθες, 9 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μαρκοπούλου, συνέλαβαν ημεδαπό.

Ο άνδρας φέρεται να εκτελούσε θερμές εργασίες με ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου, σε κοντινή απόσταση από δασική έκταση, παραβιάζοντας την κείμενη νομοθεσία. Το περιστατικό σημειώθηκε σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 – «Κατάσταση Συναγερμού».

Μάλιστα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.750€ και θα οδηγηθεί αύριο Δευτερά 11 Αυγούστου 2025, στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.