Πεντέλη: Σύλληψη για εκτέλεση θερμών εργασιών
Σύλληψη για εκτέλεση θερμών εργασιών στην Πεντέλη Αττικής σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία πέντε «Κατάσταση Συναγερμού»
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συνελήφθη σήμερα 9 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), αλλοδαπός, για εκτέλεση θερμών εργασιών με ηλεκτρικό τροχό κοπής ξύλου και ηλεκτρικό τροχό κοπής μετάλλου πλησίον δασικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Πεντέλη Αττικής, σε ημέρα με δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία πέντε «Κατάσταση Συναγερμού».
Δείτε τις φωτογραφίες:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:35 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία: Σεισμός 6 Ρίχτερ ανοιχτά της χερσονήσου Καμτσάτκα
18:32 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός 0-1: Έγινε η νίκη συνήθεια, γκολάρα ο Τσικίνιο
17:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πεντέλη: Σύλληψη για εκτέλεση θερμών εργασιών
17:20 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λεβαδειακός: Επίσημο το «μπαμ» με Σεμπαστιάν Παλάσιος
15:00 ∙ ΚΟΣΜΟΣ