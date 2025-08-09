Φθιώτιδα: Τούμπαρε μέσα στην εθνική οδό - Τραυματίστηκε η οδηγός

Τυχερή μέσα στην ατυχία της στάθηκε η οδηγός του αυτοκινήτου, που από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο στην εθνική οδό, λίγο πριν τη 13:00' το μεσημέρι στο 181 χλμ της εθνικής οδού, στο ύψος των Καμένων Βούρλων.

Το αυτοκίνητο χτύπησε στο τσιμεντένιο διάζωμα και στη συνέχεια τούμπαρε μέσα στην εθνική οδό, με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ σοβαρές υλικές ζημιές.

Δείτε στην gallery που ακολουθεί περισσότερες φωτογραφίες από το ατυύχημα:

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, η οδηγός ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στα Επείγοντα του ΓΝ Λαμίας.

Οι αστυνομικοί του Α' Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων διενεργούν προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος.

