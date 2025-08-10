Ιωάννινα: Σοβαρός τραυματισμός Ολλανδής μετά από επίθεση αδέσποτων σκύλων στο Σταυράκι

Μία δυσάρεστη περιπέτεια βίωσε μία τουρίστρια από την Ολλανδία στα Ιωάννινα λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στη χώρας της, καθώς δέχθηκε επίθεση από αδέσποτα σκυλιά που της προκάλεσαν σοβαρά τραύματα.

Όπς αναφέρει το epirupost.gr, η άτυχη κοπέλα βρισκόταν στην περιοχή για επαγγελματικούς λόγους μαζί με τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με το όσα κατήγγειλαν η κοπέλα δέχθηκε την επίθεση στις 5 Αυγούστου στις επτάμισι το πρωί, στην οδό Άρη Κωνσταντίδη στο Σταυράκι.

Είχε βγει για τρέξιμο όπως έκανε κάθε μέρα. Στο συγκεκριμένο σημείο βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπη με τέσσερις αδέσποτους σκύλους, οι οποίοι την περικύκλωσαν, άρχισαν να γαβγίζουν και στη συνέχεια της επιτέθηκαν και την δάγκωσαν σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Τα σοβαρότερα τραύματα ήταν στο αριστερό της χέρι και στα δύο πόδια όπου δέχθηκε πολλαπλά δαγκώματα.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου έτυχε της κατάλληλης ιατρικής φροντίδας.

Όπως προκύπτει και από την ιατρική γνωμάτευση φέρει δώδεκα τραύματα στο χέρι και τα πόδια, τα οποία χρειάστηκαν όλα ράμματα. Για την πλήρη ανάρρωση χρειάζονται αρκετές βδομάδες με την ίδια να βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση σοκ και με ψυχολογική υποστήριξη.

Σημειώνεται ότι από την περιοχή του Σταυρακίου υπήρξαν πρόσφατα διαμαρτυρίες καθώς έχουν δημιουργηθεί αγέλες από αδέσποτα, τα οποία συχνά γίνονται επιθετικά.

