Κέρκυρα: Φωτιά σε ακαθάριστο φρεάτιο
Η φωτιά ξεκίνησε πιθανότατα από αναμμένο τσιγάρο που κάποιος πέταξε στο φρεάτιο
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 10 Αυγούστου στο κέντρο της Κέρκυρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr η φωτιά μάλλον έπιασε από αναμμένο τσιγάρο που κάποιος πέταξε μέσα στο φρεάτιο το οποίο ωστόσο ήταν ακαθάριστο και γεμάτο με χόρτα και φύλλα με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά.
