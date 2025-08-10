Κέρκυρα: Φωτιά σε ακαθάριστο φρεάτιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr η φωτιά μάλλον έπιασε από αναμμένο τσιγάρο που κάποιος πέταξε μέσα στο φρεάτιο το οποίο ωστόσο ήταν ακαθάριστο και γεμάτο με χόρτα και φύλλα με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 10 Αυγούστου στο κέντρο της Κέρκυρας .

