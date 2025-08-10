Μεγάλη φωτιά σε χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία - Δείτε βίντεο

Η φωτιά ξέσπασε σε ορεινές και δασικές εκτάσεις και, λόγω των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα προς τα χωριά Αρδάσοβα και Κρανιά

Μεγάλη φωτιά σε χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία - Δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά στον Δήμο Φοινικαίων, στη νότια Αλβανία, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές και να έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε περιουσίες και καλλιέργειες.

Η φωτιά ξέσπασε σε ορεινές και δασικές εκτάσεις και, λόγω των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα προς τα χωριά Αρδάσοβα και Κρανιά. Σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες, σπίτια έχουν καταστραφεί σε οικισμούς όπως το Βελιάχοβο και οι Κρόγγοι, ενώ αρκετοί κάτοικοι κυρίως ηλικιωμένοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα σπίτια τους.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της. Οι κάτοικοι, σύμφωνα με τοπικά μέσα, προσπαθούν με ίδια μέσα να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν σημειωθεί σε καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες.

Ο Δήμος Φοινικαίων έχει απευθύνει έκκληση για άμεση κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των δυνάμεων.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν.

