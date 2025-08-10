Φωτιά στη Λαυρεωτική: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές

Σύσκεψη θα πραγματοποιήσει αύριο το πρωί ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, στο δημαρχείο Λαυρεωτικής.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

Αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι η αποτίμηση της ζημιάς και οι επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές, ο συντονισμός των ενεργειών αποκατάστασης και η διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων.

Ήδη, από σήμερα το πρωϊ, έχουν ξεκινήσει αυτοψίες με τη ψηφιακή εφαρμογή «Digispect» στις πληγείσες περιοχές, από μικτά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας καταγραφής των ζημιών και τη δρομολόγηση των σχετικών μέτρων στήριξης.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης