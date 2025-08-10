Ασπροβάλτα: Μπροστά στα μάτια της 11χρονης εγγονής της η θανατηφόρα παράσυρση της 67χρονης

Μπροστά στα μάτια της 11χρονης εγγονής της έγινε η θανατηφόρα παράσυρση της 67χρονης γυναίκας στην Ασπροβάλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Το δυστύχημα έγινε σήμερα το μεσημέρι όταν μηχανή που οδηγούσε ένας 31χρονος παρέσυρε την 67χρονη με την 11χρονη εγγονή της.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά η 67χρονη η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καβάλας ο 31χρονος.

Ελαφρά τραυματίστηκε το 11χρονο κορίτσι που μεταφέρθηκε και εκείνο στο νοσοκομείο της Καβάλας.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα (10-08-2025), στο 90ο χλμ της Εθνικής Οδού 2 Θεσσαλονίκης – Καβάλας, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 31χρονος ημεδαπός, παρέσυρε δύο ημεδαπές – πεζές ηλικίας 67 και 11 ετών (γιαγιά – εγγονή), με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου και της 67χρονης και τον ελαφρύ τραυματισμό της ανήλικης.

Ο 31χρονος και η ανήλικη μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Καβάλας, ενώ η 67χρονη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας».

