Εγνατία: Τροχαίο με μηχανή στη σήραγγα του Δρίσκου - Μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ δίνει 28χρονος

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Χατζηκώστα νοσηλεύεται ένας 28χρονος.

Όπως αναφέρει, το epiruspost.gr, το ατύχημα σημειώθηκε στις τρεις περίπου το μεσημέρι όταν η Αστυνομία ενημερώθηκε για εκτροπή μοτοσικλέτας στη σήραγγα του Δρίσκου, στην Εγνατία Οδό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 28χρονος παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του αλλά και χωρίς να φέρει εμφανή χτυπήματα από την εκτροπή που θα δικαιολογούσαν την κατάστασή τους.

Στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν και νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση.

Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα αν προηγήθηκε της εκτροπής κάποιο καρδιακό πρόβλημα ή αν ακολούθησε.

Το ζητούμενο για όλους είναι ο 28χρονος να καταφέρει να κερδίσει την μάχη για την ζωή του.

