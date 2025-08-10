Καρπενήσι: Στοχευμένος έλεγχος των Αρχών έβγαλε «λαβράκι»
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές στο Καρπενήσι για διακίνηση ναρκωτικών
Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, αστυνομικοί της Β΄ Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου συνέλαβαν το βράδυ της Παρασκευής (08.08.2025) έναν Έλληνα στην ευρύτερη περιοχή του Καρπενησίου, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε, εντοπίστηκε μέσα σε σακίδιο πλάτης μία νάιλον συσκευασία που περιείχε 30,34 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Η ποσότητα κατασχέθηκε.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καρπενησίου.
