Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο ανετράπη - Σώοι οι επιβάτες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου στο Ρέθυμνο στο δρόμο προς το φαράγγι πριν τους Αρμένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του goodnet.gr το αυτοκίνητο υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες ανετράπη, ωστόσο δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί της τροχαίας Ρεθύμνου, ενώ δημιουργήθηκε για αρκετή ώρα ουρά οχημάτων.

