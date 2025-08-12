Συναγερμός για φωτιές σε Ζάκυνθο, Βόνιτσα, Κεφαλονιά, Άρτα - Συνεχείς εκκενώσεις οικισμών

Σε συναγερμό και σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς ο καιρός τύπου hot-dry-windy ευνοεί την εκδήλωση των πυρκαγιών σε μεγάλο μέρος της χώρας. Από τα ξημερώματα άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας αντιμετωπίζουν αρκετά πύρινα μέτωπα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι κάτοικοι των περιοχών αυτών έχουν λάβει μήνυμα από το 112 να εκκενώσουν οικισμούς και να κατευθυνθούν προς ασφαλείς περιοχές.

Φωτιές σε Άρτα και Πρέβεζα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί τρία ταυτόχρονα περιστατικά πυρκαγιάς στην Ήπειρο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Τα μέτωπα εντοπίζονται στην Τοπική Κοινότητα Δαφνωτής – Παλαιοχωρίου του Δήμου Αρταίων, στην Τοπική Κοινότητα Γυμνοτόπου του Δήμου Ζηρού και στην Τοπική Κοινότητα Αμμοτόπου του Δήμου Αρταίων στην Άρτα.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Οι δήμαρχοι Ζηρού και Αρταίων, με εισήγηση της Πυροσβεστικής, έχουν ήδη ζητήσει την προληπτική εκκένωση των οικισμών Γυμνοτόπου και Αμμοτόπου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Άρτας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων, ενώ έχει υποβληθεί αίτημα για την άμεση αποστολή εναέριων μέσων κατάσβεσης και για τις δύο πιο επικίνδυνες εστίες, σε Γυμνότοπο και Αμμότοπο.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους των περιοχών να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των δυνάμεων πολιτικής προστασίας και να απομακρυνθούν εγκαίρως από τα σημεία που έχει ζητηθεί εκκένωση.

Βόνιτσα

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα. Η φωτιά καίει στα σημεία Σωτήρας και Αϊ Λιας.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός, ωστόσο η κατάσταση είναι δύσκολη καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν κατά πολύ το έργο της πυρόσβεσης.

Η φωτιά καίει σε διάσπαρτες εστίες στις οποίες έχουν μπει και επιχειρούν τα πεζοπόρα τμήματα, ενώ γίνονται και ρίψεις από εναέρια μέσα.

Νωρίτερα κλήθηκαν σε ετοιμότητα οι κάτοικοι προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή Βαρκό προς τα Παλιάμπελα. Κινητοποιήθηκαν 85 πυροσβέστες με 3 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα, καθώς και 9 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα μα τον δήμαρχο Ακτίου-Βονιτσας, Αθανάσιο Κασόλα, τουλάχιστον ένα σπίτι έχει υποστεί ζημιές.

Ζάκυνθος

Σε εξέλιξη είναι και η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ των χωριών Λιθακιάς, Αγαλά και Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο.

Στο σημείο επιχειρούν το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων του νησιού, με τη συνδρομή εθελοντών και την Πολιτική Προστασία του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας, ενώ γίνονται ρίψεις από εναέρια μέσα. Ειδικότερα επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 8 εναέρια μέσα (5 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα). Εστάλησαν απανωτά 112 για απομάκρυνση από την περιοχή Αγαλά προς Κερί, Κοιλιωμένο και Μαχαιράδο. Παράλληλα καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή Κερί να εκκενώσουν προς Ζάκυνθο.

Επίσης μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 14 πυροσβέστες με μια (1) ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα (4) οχήματα, καθώς επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν 35 πυροσβέστες με τρείς (3) ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα.

Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έχει μεταβεί στην περιοχή, της πυρκαγιάς, Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε), για τη διερεύνηση των αιτιών της.

Νωρίτερα στις το πρωί ήχησε το 112 που ζητούσε απο τους κατοίκους που βρίσκονται στον Αγαλά να απομακρυνθούν προς το Κερί.

Η πυρκαγιά που μαίνεται σε δύσβατη περιοχή του Αγαλά παρουσιάζει εξαιρετική δυσκολία για τις πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους και της έντασης των ισχυρών ανέμων δημιουργείται στροβιλισμός με αποτέλεσμα να αλλάζουν διαρκώς τα μέτωπα της φωτιάς.

Η φωτιά απειλεί το χωριό του Αγαλά καθώς καίγεται το δάσος που είναι δίπλα ενώ οι φλόγες κατευθύνονται και προς το χωριό Κερί.

«Όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ. Η Πολιτική Προστασία, μηχανήματα έργων, τα πάντα, αλλά παρόλα αυτά έχει ισχυρούς ανέμους και είναι ανεξέλεγκτη η φωτιά», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δήμαρχος Ζακύνθου, Γιώργος Στασινόπουλος.

Κεφαλονιά

Σε εξέλιξη είναι και η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Φαρακλάτα της Κεφαλονιάς με την εικόνα της ωστόσο να είναι καλύτερη.

Η πυρκαγιά δεν απειλεί απειλεί κατοικημένες περιοχές και καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Οι κάτοικοι σε Φαρακλάτα, Διλινάτα αλλά και Δαυγατα έλαβαν μύνημα από το 112 να μετακινηθουν προς την περιοχή του Μύρτου.

«Πορτοκαλί» συναγερμος σήμερα σε 10 Περιφέρειες

Η σημερινή ημέρα να είναι δύσκολη εξαιτίας του καιρού τύπου hot-dry-windy που θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αποτέλεσμα ο κίνδυνος πυρκαγιάς να είναι πολύ υψηλός σήμερα (κατηγορία κινδύνου 4) σε Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, Έβρο, Σαμοθράκη, Λήμνο, Μυτιλήνη, Σποράδες, Χίο και Ψαρά.

Με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν ευνοϊκές για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), ορίζει δέκα Περιφέρειες της χώρας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

