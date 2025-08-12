Φωτιά τώρα στον Αμμότοπο Άρτας - Μήνυμα του 112 για εκκένωση
Επί τόπου η Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τρίτης 12 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Αμμότοπο Άρτας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα.
Μάλιστα, ήχησε και το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στον Αμμότοπο να απομακρυνθούν προς την περιοχή Καμπή.
