Φωτιά τώρα στον Αμμότοπο Άρτας - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τρίτης 12 Αυγούστου για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στον Αμμότοπο Άρτας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμότοπος #Άρτα.

Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης #ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

Μάλιστα, ήχησε και το 112 καλώντας όσους βρίσκονται στον Αμμότοπο να απομακρυνθούν προς την περιοχή Καμπή.

