Φωτιά τώρα στον Δάφνο Φωκίδας
Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης (12/8) στον Δάφνο Φωκίδας.
Στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος ένα ελικόπτερο.
