Φωτιά τώρα στον Δάφνο Φωκίδας

Φωτιά τώρα στον Δάφνο Φωκίδας
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης (12/8) στον Δάφνο Φωκίδας.

Στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος ένα ελικόπτερο.

