Φωτιά τώρα στον Δάφνο Φωκίδας

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Δαφνός Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1Ε/Π.

Στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος ένα ελικόπτερο.

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης (12/8) στον Δάφνο Φωκίδας.

