Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: 112 στους κατοίκους της Βόνιτσας να παραμείνουν σε ετοιμότητα

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις παίρνει η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης (12/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Παλιάμπελα στη Βόνιτσα.

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Βόνιτσας να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Το μήνυμα αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλιάμπελα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Αν είστε στην περιοχή της Βόνιτσας παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 21 Πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ και επτά οχήματα.

Από τα πρώτα λεπτά της φωτιάς, είχε σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στην περιοχή Παλιάμπελα να βρίσκονται σε ετοιμότητα.