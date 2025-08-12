Μάχη με τις φλόγες σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδα, ήχησε 112

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (12/8) στην περιοχή Φαρακλάτα στην Κεφαλονιά.

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση αλλά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές. ΜΕ το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι ρίψεις νερού από εναέρια μέσα, ενώ εστάλη και μήνυμα 112 στους κατοίκους των οικισμών Φαρακλάτα, Διλινάτα και Δαυγάτα να μεταφερθούν προς Μύρτο.



Σε ετοιμότητα και οι κάτοικοι στα Παλιάμπελα Βόνιτσας, καθώς σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ των χωριών Λιθακιάς, Αγαλά και Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο.

Στο σημείο επιχειρούν το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων του νησιού, με τη συνδρομή εθελοντών και την Πολιτική Προστασία του Δήμου και της Αντιπεριφέρειας, ενώ πριν από λίγο άρχισαν ρίψεις και εναέρια μέσα. Ειδικότερα στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα, 17 οχήματα και 2 εναέρια μέσα. Παράλληλα εστάλη και προειδοποίηση 112



Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (12/8) και στον Δάφνο Φωκίδας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ (Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων). Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 8 πυροσβεστικά οχήματα και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες κατάσβεσης και να περιοριστεί η επέκταση του μετώπου

«Πορτοκαλί» συναγερμος σήμερα σε 10 Περιφέρειες

Η σημερινή ημέρα να είναι δύσκολη εξαιτίας του καιρού τύπου hot-dry-windy που θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αποτέλεσμα ο κίνδυνος πυρκαγιάς να είναι πολύ υψηλός σήμερα (κατηγορία κινδύνου 4) σε Αττική, Κύθηρα, Βοιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Αργολίδα, Κορινθία, Ηλεία, Λακωνία, Μεσσηνία, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Άρτα, Έβρο, Σαμοθράκη, Λήμνο, Μυτιλήνη, Σποράδες, Χίο και Ψαρά.

Με τις καιρικές συνθήκες να παραμένουν ευνοϊκές για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών, ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), ορίζει δέκα Περιφέρειες της χώρας σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

