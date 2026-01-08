Με δύο ευρωβουλευτές πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ στις Βρυξέλλες

Οι ευρωεκλογές του 2024 βρήκαν τον ΣΥΡΙΖΑ να βουλιάζει στην πολιτική κινούμενη άμμο που είχε προκαλέσει η, πρόσφατη τότε, εκλογή Κασσελάκη στην προεδρία του κόμματος, καθώς και η πρώτη μεγάλη διάσπαση των στελεχών που διαμόρφωσαν τη Νέα Αριστερά.

Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να λάβει σχεδόν το 15% των ψήφων των πολιτών καθώς και τη δεύτερη θέση μετά τη ΝΔ, θεωρήθηκε ακόμη και επιτυχία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν το 2024 εξέλεξε τέσσερις ευρωβουλευτές, τους εξής:

Κώστας Αρβανίτης,

Νικόλας Φαραντούρης,

Νίκος Παππάς,

Έλενα Κουντουρά

Οι δύο εξ' αυτών, ο Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος τοποθετήθηκε και επικεφαλής της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας, και η Έλενα Κουντουρά εκλέχθηκαν για δεύτερη φορά, ενώ οι Φαραντούρης και Παππάς εγκαινίασαν τις πολιτικές τους πορείες.

Ενάμιση χρόνο μετά τις ευρωεκλογές του 2024, η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει συρρικνωθεί κατά το ήμισυ, καθώς τόσο ο Νίκος Παππάς, όσο και ο Νικόλας Φαραντούρης, έχουν πλέον διαγραφεί. Μάλιστα, οι εξελίξεις ήταν τόσο πυκνές που οι διαγραφές έγιναν μέσα σε ελάχιστες εβδομάδες.

Αρβανίτης στο Newsbomb: Συνεχίζουμε κανονικά

Σε δηλώσεις του στο newsbomb.gr, ο επικεφαλής της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με το ότι έχουν απομείνει δύο ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζει ότι «εμείς συνεχίζουμε κανονικά. Έχουμε τις θέσεις μας. Δεν αλλάζει κάτι», συμπληρώνοντας με χιούμορ ότι «απλώς θα έχουμε περισσότερη δουλειά». Όπως είπε, όμως επιμένει ότι τόσο ο κ. Φαραντούρης, όσο και ο κ. Παππάς οφείλουν να επιστρέψουν τις έδρες τους.

Ο κ. Αρβανίτης διατηρεί επίσης τη θέση του αντιπροέδρου της ευρωπαϊκής ομάδας Left, γεγονός που καθιστά τον ρόλο του διπλό από άποψη θεσμικότητας και σε ό,τι αφορά τον Νικόλα Φαραντούρη, του ζήτησε να αποφασίσει αν θα παραμείνει στην ομάδα ή αν θα αποχωρήσει, κάτι για το οποίο η απάντηση εκκρεμεί.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο κ. Αρβανίτης ξεκαθάρισε με απόλυτο τρόπο ότι οι πληροφορίες που διαρρέονται σχετικά με την Έλενα Κουντουρά και οι οποίες την τοποθετούν στο «στόχαστρο» της Μαρίας Καρυστιανού, είναι απαράδεκτες. Μάλιστα χαρακτήρισε την κ. Κουντουρά «βράχο» σε όλη τη διαδρομή, ξεκαθαρίζοντας ότι η στάση της είναι πάρα πολύ έντιμη. Εξέφρασε μάλιστα τον προβληματισμό του σχετικά με το από που εκπορεύονται όλες αυτές οι πληροφορίες, μιλώντας για ανέντιμη στάση απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ και την Έλενα Κουντουρά.

Διαγραφή Νίκου Παππά

Η διαγραφή του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά από την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα έγινε λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, όταν αποκαλύφθηκε ότι ενεπλάκη σε βίαιο επεισόδιο, ξυλοκοπώντας τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο σε μπαρ στο Στρασβούργο. Ο κ. Παππάς κατηγορείται ότι αρχικά έβαλε τρικλοποδιά στον δημοσιογράφο χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι ανάμεσά τους, ενώ στη συνέχεια βγαίνοντας έξω του έριξε δύο γροθιές στο κεφάλι, ρίχνοντάς τον κάτω.

Λίγο μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού, ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον Νίκο Παππά, ενώ ταυτόχρονα τον παρέπεμψε στην επιτροπή δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής.

Ο κ. Παππάς, μετά τον σάλο που ξέσπασε προχώρησε σε μια πρώτη τοποθέτηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εμμέσως λέει για τον δημοσιογράφο ότι βρισκόταν σε «κατάσταση» που δεν του επιτρέπει να θυμάται τι ακριβώς συνέβη. Τονίζει δε ότι υπάρχουν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες που μπορούν να επιβεβαιώσουν τη δική του πλευρά της ιστορίας

Διαγραφή Νικόλα Φαραντούρη

Η δεύτερη διαγραφή ήρθε χθες Τετάρτη και αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του κ. Φαραντούρη που άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο της αποχώρησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ ώστε να αναλάβει υψηλόβαθμη στελεχιακή θέση στο νέο κόμμα που ετοιμάζει η Μαρία Καρυστιανού.

Η απόφαση ελήφθη εν μέσω έντονης δυσφορίας που υπήρχε τις τελευταίες ημέρες για τον κ. Φαραντούρη, η οποία κορυφώθηκε σήμερα, καθώς σε δηλώσεις του, παρουσίασε μια εντελώς διαφορετική εικόνα της επικοινωνίας του με τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο, κάτι που έχει προκαλέσει οργή στην ηγεσία του κόμματος.

Στη λακωνική ανακοίνωση διαγραφής, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «ο ευρωβουλευτής οφείλει να παραδώσει την έδρα στο κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε, από τη στιγμή που δεν δεσμεύεται ξεκάθαρα ότι θα εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ευρωκοινοβούλιο».

